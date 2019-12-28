ابتكار سماعات خاصة لإنقاذ « زومبي الهوتف »

بوغوتا(صدى):

ابتكر فريق بحثي بجامعة كولومبيا سماعات مخصصة لـ ” زومبي الهواتف الذكية ” أو هؤلاء الأشخاص الذين يضعون السماعات على آذانهم أثناء السير في الشوارع لسماع الموسيقى بينما يتعرضون لحوادث خطيرة .

وستكون تلك السماعات قادرة على فك رموز الأصوات في الشوارع لتحذير صاحبها من الأخطار ، كما ستحتوي على ميكرفونات مصغرة للكشف عن اقتراب المركبات ، وستعمل أيضاً على إصدار تنبيه مع اقتراب الأصوات التحذيرية .

ومن المقرر أن يتم اختبار تلك السماعات قريباً في شوارع نيويورك ، في خطوة جديدة لمواجهة هؤلاء الشباب الذين يواصلون التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي ويسمعون الموسيقى غير مبالين بخطر الطريق .