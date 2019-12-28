  • السبت 28

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. اعلان اسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

اعلان اسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

اعلان اسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
ماجد محمد(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن يقود مباراة الفيحاء والنصر التي ستقام 3:20 مساءً الحكم البرتغالي آرتور سواريس .

أما مباراة أبها وضمك والتي ستقام في 3:40 مساءً الحكم الكراوتي إيفان بيبيك ، بينما يقود لقاء الاتفاق والتعاون والذي سيقام في 5: 35 مساءً الحكم السولفاكي إيفان كرولياك .

وسيقود لقاء الشباب والأهلي الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان ، وستقام الساعة الـ 5:50 مساءً ، أما لقاء الاتحاد والفتح فسيكون في تمام الـ 7: 50 مساءً بقيادة صافرة الحكم الروماني إستفان كوفاكس .

كما تم إعلان باقي الطواقم التحكيمية لكل لقاء وفقاً للبيان المرفق :


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *