اعلان اسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم السبت من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن يقود مباراة الفيحاء والنصر التي ستقام 3:20 مساءً الحكم البرتغالي آرتور سواريس .

أما مباراة أبها وضمك والتي ستقام في 3:40 مساءً الحكم الكراوتي إيفان بيبيك ، بينما يقود لقاء الاتفاق والتعاون والذي سيقام في 5: 35 مساءً الحكم السولفاكي إيفان كرولياك .

وسيقود لقاء الشباب والأهلي الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان ، وستقام الساعة الـ 5:50 مساءً ، أما لقاء الاتحاد والفتح فسيكون في تمام الـ 7: 50 مساءً بقيادة صافرة الحكم الروماني إستفان كوفاكس .

كما تم إعلان باقي الطواقم التحكيمية لكل لقاء وفقاً للبيان المرفق :