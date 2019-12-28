أصالة تكشف سر خلعها للحذاء بحفل الكويت .. وتؤكد : سأكرر ما حدث

دمشق(صدى):

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن السر وراء خلعها الحذاء في حفلها الأخير المقام بالكويت ، والذي أثار تساؤل الجمهور .

وأرجعت “أصالة ” ذلك إلى شعورها بدوار يختفي عندما تخلع الحذاء وتكون قدمها بمستوى الأرض ، مشيرة إلى أنها لا تمانع تكرار الأمر إذا حدث نفس الموقف .

وقالت عبر ” تويتر ” : لم أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت أن أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إن خلعت ما بقدمي، فقررت أن أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتم حفلات هذا العام بما يرضيني .

وتابعت : ما فعلته سأكرره بجميع حفلاتي، وكل سنة وأنتوا على راحتكم ومتل ما بدكم عيشوا .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولو ا فيديو غريب للمطربة السورية وهي تعني على مسرح أرض المعارض بالكويت ” حافية القدمين ” .