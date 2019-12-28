مرض الجرب يغزو إسطنبول وينتشر في المدن التركية

أنقرة(صدى):

تعرض عدد كبير من سكان إسطنبول في الفترة الماضية، للإصابة بمرض الجرب الذي انتشر بشكل كبير بها مقارنة بالمدن الأخرى المجاورة.

وقالت غرفة المهن الصحية في إسطنبول، إن هناك زيادة كبير في عدد المصابين بمرض الجرب، مطالبة السكان بضرورة توخي الحذر.

وأضاف بيان الغرفة أن المرض يزداد بشكل كبير في فصل الشتاء ويمكن انتقاله من شخص لآخر بسهولة، محذرة الأهالي من اتساع دائرة الإصابة.

وعن طرق انتقال المرض، أكدت أنه يمكن انتقاله بالملامسة باليد أو استخدام السرير نفسه لمدة 15 دقيقة، وتظهر أعراض المرض في خلال من 3 إلى 6 أسابيع.