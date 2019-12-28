المستشار العام لمعالي وزير الإسكان يتفقد مشاريع فلل البيرق بالدمام والأحساء

بدر الحارثي(صدى):

تجسيداً للعمل المتواصل وجهود وزارة الإسكان الحثيثة في دعم وتوحيد الجهود المبذولة في إطار الشراكات الوثيقة بينها وبين الجهات المطورة للمشاريع السكنية، قام سعادة المهندس عبد الله البدير المستشار العام لمعالي وزير الإسكان واللجنة الوزارية المشكلة من وكلاء الوزارة بزيارة تفقدية لمشاريع فلل البيرق بالدمام والأحساء والتي يتم تطويرها من قبل شركة انوفست العقارية من أجل الوقوف على مراحل الإنجاز والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال البنية التحتية.

ووجه سعادة المهندس عبد الله البدير خلال الزيارة التي قام بها، بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين كافة الجهات وتوحيد الجهود المبذولة من أجل الالتزام بمواعيد الإنجاز كما هو مقرر لها واعتماد المراحل المتقدمة المقررة من أعمال البنية التحتية ليتسنى للمواطنين استلام وحداتهم السكنية وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي لشركة انوفست العقارية الأستاذ محمد الخرس شرحاً عن مشاريع فلل البيرق ومراحل الإنجاز فيها، والنماذج السكنية التي توفرها المشاريع والتي صممت على أحدث المعايير العالمية و باستخدام تقنيات البناء الحديثة التي تمتاز بجودة و متانة عالية في البناء و موفرة للطاقة.

ويعتبر مشروع فلل البيرق الدمام أحد أهم وأكبر المشاريع السكنية التي يتم تنفيذها من قبل شركة انوفست العقارية غرب مدينة الدمام ووقد لاقى إقبالك كبيرا من المستفيدين في برنامج سكني، حيث تجاوزت نسبة الحجوزات فيه أكثر من 60% في فترة قياسية. يمتد المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 500,000 متر مربع، ويشكل جزأ لا يتجزأ من المنظومة الحيوية لمشاريع وزارة الإسكان، حيث يضم أكثر من 900 فيلا سكنية مستقلة ويوفر جميع الخدمات الحيوية من الحدائق والمدارس والمراكز التجارية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية مع سهولة الوصول.