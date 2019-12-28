نقاط طبية لصحة الرياض في  «رياض سفاري»

تواصل “صحة الرياض” تقديم خدماتها ، في فعاليات موسم الرياض وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه من خلال فعالية “رياض سفاري” .

حيث جهزت “صحة الرياض” نقاط طبية داخل المنتجع مدعومة بالقوى العاملة من الأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة، والتجهيزات اللازمة لإستقبال الزوار وتقديم الخدمات العلاجية كما تم تأمين عدد من الفرق الإسعافية وسيارات الإسعاف المتنقلة، وكذلك تفعيل مستشفى المزاحمية العام حيث يعمل على مدار 24 ساعة لإستقبال الحالات الطارئة والروتينية، كما تشمل المشاركة تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمشاركين والزوار، من خلال تقديم التوعية للإقلاع عن التدخين، والتعريف بتطبيقات وزارة الصحة تطبيق “موعد” لحجز موعد في أقرب مركز صحي، وتطبيق “صحة” للإستشارات الطبية، بالإضافة إلى تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية.