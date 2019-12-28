محافظ خميس مشيط يزور هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة ويطلع على المعرض الدائم

محمد بن طحيطح(صدى):

قام سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط يرافقه عدد من مديري الجهات الحكومية بزيارة لمقر هيئة محافظة خميس مشيط، حيث كان في استقبالهم رئيس هيئة محافظة خميس مشيط الشيخ سعيد الشهراني، الذي رافقهم في جولة على المعرض الدائم بالهيئة، للاطلاع على مايحويه من مواد تحذر من خطر الأفكار المنحرفة والضالة.

وحث على الوقوف صفاً واحد مع ولاة أمرنا يحفظهم الله، و مواد توضح خطورة السحر على المجتمع وعلى العقيدة، والتوعية بخطر الجرائم المعلوماتية، وأضرار المخدرات والمسكرات وغيرها.

من جانبه ثمن سعادة محافظ خميس مشيط لهيئة المحافظة جهودها المميزة في نشر الوعي الأمني والفكري والعقدي.