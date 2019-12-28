«غرفة الشرقية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمحافظة الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الشرقية عن وجود وظائف شاغرة بعدد من التخصصات في محافظة الدمام؛ وذلك وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة

– معقب دوائر حكومية.

– خدمات حاسب آلي.

– منسق مبيعات.

– كاشير.

– سكرتير.

– مدير مكتب المدير العام.

– مهندس أو مندوب مبيعات.

– مديرة مبيعات.

– ضابط مشتريات.

– بائع – محاسب مبيعات.

– محاسب.

– حارس امن.

– سائق نقل ثقيل.

– خدمة العملاء.

– مندوب مبيعات.

– أمين صندوق.

– مضيف.

ودعت غرفة الشرقية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا