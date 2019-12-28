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«غرفة الشرقية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمحافظة الدمام

«غرفة الشرقية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمحافظة الدمام
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الشرقية عن وجود وظائف شاغرة بعدد من التخصصات في محافظة الدمام؛ وذلك وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة

– معقب دوائر حكومية.
– خدمات حاسب آلي.
– منسق مبيعات.
– كاشير.
– سكرتير.
– مدير مكتب المدير العام.
– مهندس أو مندوب مبيعات.
– مديرة مبيعات.
– ضابط مشتريات.
– بائع – محاسب مبيعات.
– محاسب.
– حارس امن.
– سائق نقل ثقيل.
– خدمة العملاء.
– مندوب مبيعات.
– أمين صندوق.
– مضيف.

ودعت غرفة الشرقية الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا

 


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