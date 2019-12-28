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مدارس الجيل الأهلية تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء بالرياض

مدارس الجيل الأهلية تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس الجيل الأهلية بالرياض عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- تخصصات ” لغة إنجليزية ، حاسب آلي ، تربية اسلامية – اجتماعيات – لغة عربية ” للرجال في مدارس البنين .
2- جميع التخصصات وإشراف تربوي ، للنساء ” في مدارس البنات .

ومن المقرر عقد المقابلات للوظائف المطلوبة بمقر المدارس الكائن بحي البديعة يومياً للرجال من السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرظهراً ، وسيتم عقد المقابلات للنساء يومي الثلاثاء والأربعاء من 7 إلى 11 صباحاً .


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