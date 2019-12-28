نصائح تساعد على التقليل من حدة المغص والغازات عند «الرضع»

أميرة خالد(صدى):

يُعاني الكثير من الأطفال الرضع وحديثي الولادة من المغص، وخاصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عمر الرضيع، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز النصائح التي تساعد على التقليل من حدة المغص والغازات لدى ” الرضع ” .

– يجب أن يمسك الرضيع بالحلمة جيدًا؛ لكي لا يدخل معها الهواء.

– انزعي المصاصة الصناعية من بين يديه بمجرد أن ينفد الحليب منها.

– لا تتناولي الأطعمة التي تسبب الغازات مثل ” الكرنب والقرنبيط ” ، لأنها تنتقل لصغيرك.

– حافظي على جودة حلمة المصاصة الصناعية؛ لأن وجود الثقوب فيها يدخل فيها الهواء.

– استخدام ” المريمية واليانسون ” كأعشاب مغلية محلاة تقلل من الغازات.

– تدليك بطن الرضيع بزيت الزيتون الدافئ، وعكس عقارب الساعة يساعد على تخليصه من الغازات.