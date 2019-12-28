تجميع سيارة الدفع الرباعي «كوميندانت» الروسية في الشرق الأوسط

موسكو(صدى):

كشف دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، عن آخر التطورات التي وصلت إليها صناعة سيارة الدفع الرباعي «كوميندانت»، موضحًا أنها قد تصل للإنتاج الصناعي أسرع من بقية طرازات العلامة التجارية «أوروس».

وأكد «دينيس» أن سيارة الدفع الرباعي التي لم تعرض على الجمهور حتى الآن، سيبدأ إنتاجها بعد عام على أن يتنهي من إجراءات التصديق في نهاية 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تجميع هذه السيارة في الشرق الأوسط عام 2022.

وشهدت الطرازات الخاصة بالعلامة التجارية «أوروس» تباطؤ في المجموعة؛ نظرًا لتكون خط الإنتاج الحالي من طراز «سينات» في عدد من الإصدارات، فيما يزداد الطلب على طراز «سينات» التي تبلغ قيمتها حوالي 290 ألف دولار أمريكي.

وأوضح الوزير أن عدد الطلبات على السيارة بلغ حتى الآن 600 طلب، ولكن الشركة لن تكون قادرة على استيفاء هذه الطلبات جميعًا؛ نظرًا لأن السيارات «أوروس» تصنع يدويًا تقريبًا وخطة الإنتاج للعام المقبل هي 200 سيارة فقط.