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بي ام دبليو تقتحم سوق السيارات الكهربائية بموديلات مذهلة

بي ام دبليو تقتحم سوق السيارات الكهربائية بموديلات مذهلة
برلين(صدى):

يترقب سوق السيارات الكهربائية موديلات جديدة من بي إم دبليو خلال 2021 بخلاف موديل جديد سيتم الكشف عنه في 2024 .

وستقدم بي إم دبليو ثلاث موديلات هم iX3 وiNext وi4، أما موديل 2024 فهو i6 والذي سينافس بورش تايكان بقوة .

وكشفت صور أولية لتصميم i6 عن مظهرها الأنيق المستوحى من الفئة الثامنة جران كوبيه ، ما يعني أنها ستكون كوبيه بـ 4 أبواب ، وستستخدم محركين كهربائيين بقوة 201 ، و335 حصان أي بمتوسط قدرة 536 حصان .

كما ستتوفر البطاريات بخيارين ، الأول بطارية 90 كيلو واط / الساعة بقدرة 560 كم / الشحنة ، والثاني بطارية 120 كيلو واط / الساعة ، وقدرة 700 كم / الشحنة ، فضلاً عن إمكانياتها التكنولوجية الرائدة .


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