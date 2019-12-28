4 وصفات لـ «زيت الزيتون» تساعدك على حماية بشرتك من الجفاف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء مشاكل ببشرتهن خلال فصل الشتاء بسبب قلة إفراز الدهون بالبشرة؛ مما يؤدي لجفاف البشرة وتقشر الجلد؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الوصفات التي يمكن استخدامها مع زيت الزيتون للقضاء على جفاف البشرة.

• ماسك السكر البني والليمون

– ملعقة كبيرة سكر بني

– نصق ملعقة صغير عصير ليمون

– ملعقة صغيرة زيت زيتون

* طريقة تحضير الماسك

– اخلطي السكر مع عصير الليمون وزيت الزيتون.

– ضعي الخليط على بشرتكِ، مع عمل مساج للوجه بلطف بحركات نصف دائرية، ثم اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

– اشطفي وجهكِ بالماء.

• ماسك الزبادي وزيت الزيتون

– ملعقة كبيرة زبادي

– ملعقة صغيرة زيت زيتون

* طريقة تحضير الماسك

– اُخلطي زيت الزيتون مع الزبادي وضعيه على بشرتكِ.

– اُتركي الماسك حتى يجف، ومن بعدها اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

– يفضل تجربة الماسك قبل النوم، لترطيب عالٍ ونتيجة فاعلة.

• ماسك الخميرة والعسل وزيت الزيتون

– ملعقة صغيرة زيت زيتون.

– مكعب خميرة.

– ملعقة صغيرة عسل.

– قطرات ماء دافىء.

* طريقة تحضير الماسك

– اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتك .