اعتقال طالب سعودي في أمريكا لاحتفاظه بصور غير لائقة لفتاة قاصر

واشنطن(صدى):

أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال طالب سعودي في ولاية أوهايو؛ بتهمة احتفاظه بصور غير لائقة لفتاة قاصر على هاتفه المحمول.

وتقدم والد الفتاة التي تبلغ 14 عامًا، ببلاغ إلى الشرطة الأمريكية يتهم خلاله الطالب السعودي صاحب الـ19 عامًا، بالتغرير بابنته من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية والسفر من شيكاغو إلى أوهايو للقائها.

واعترف الطالب بمعرفته بالفتاة واحتفاظه بصورها على هاتفه، فيما أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج عنه بكفالة قدرها 35 ألف دولار حتى مثوله أمام المحكمة في يناير المقبل.