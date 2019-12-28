أبرز التطورات التقنية في 2020..إنطلاق «هايبر لوب السعودية» وطائرات توصيل الطلبات للمنازل

واشنطن(صدى):

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن تطورات تكنولوجية فائقة سيشهدها العالم في 2020 ، أبرزها وسيلة النقل السريعة “هايبر لوب ” التي ستنطلق في المملكة كأول دولة في العالم تستخدم تلك التقنية .

ومن المتوقع أن يبدأ الإستخدام الفعلي لتلك التقنية بمنتصف أو نهاية 2020 بعدما أثبتت التجارب الفعلية نجاحها ، وبعدها ستبدأ الولايات المتحدة بإستخدامها وتحديداً في لاس فيجاس .

كما سلطت بلومبيرج الضوء على تطوير شرائح الطاقة للجوالات وأجهزة الكمبيوتر في 2020 ، حيث ستعمل ضعفين الوقت الحالي للشحن دون الحاجة لإعادة شحنها .

ومن أبرز التطورات أيضاً ، تسليم البضائع عبر الطائرات الآلية دون طيار ، بداية ً من شركتا علي بابا وأمازون ، وحتى المطاعم في الولايات المتحدة .

ولن يكون التغير الكبير بمنأى عن الأطفال ، حيث سيتم نشر الجوالات الذكية بين الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات حتى نسبة 90 % ، إلا أن هناك بعض المطالب بتخفيف استخدامهم لها في عدة بلدان .