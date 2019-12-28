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  3. أبرز التطورات التقنية في 2020..إنطلاق «هايبر لوب السعودية» وطائرات توصيل الطلبات للمنازل

أبرز التطورات التقنية في 2020..إنطلاق «هايبر لوب السعودية» وطائرات توصيل الطلبات للمنازل

أبرز التطورات التقنية في 2020..إنطلاق «هايبر لوب السعودية» وطائرات توصيل الطلبات للمنازل
واشنطن(صدى):

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية عن تطورات تكنولوجية فائقة سيشهدها العالم في 2020 ، أبرزها وسيلة النقل السريعة “هايبر لوب ” التي ستنطلق في المملكة كأول دولة في العالم تستخدم تلك التقنية .

ومن المتوقع أن يبدأ الإستخدام الفعلي لتلك التقنية بمنتصف أو نهاية 2020 بعدما أثبتت التجارب الفعلية نجاحها ، وبعدها ستبدأ الولايات المتحدة بإستخدامها وتحديداً في لاس فيجاس .

كما سلطت بلومبيرج الضوء على تطوير شرائح الطاقة للجوالات وأجهزة الكمبيوتر في 2020 ، حيث ستعمل ضعفين الوقت الحالي للشحن دون الحاجة لإعادة شحنها .

ومن أبرز التطورات أيضاً ، تسليم البضائع عبر الطائرات الآلية دون طيار ، بداية ً من شركتا علي بابا وأمازون ، وحتى المطاعم في الولايات المتحدة .

ولن يكون التغير الكبير بمنأى عن الأطفال ، حيث سيتم نشر الجوالات الذكية بين الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات حتى نسبة 90 % ، إلا أن هناك بعض المطالب بتخفيف استخدامهم لها في عدة بلدان .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 1 ساعة

مالذي ينقص السعودية…؟!

لا شيء.

جميع عوامل ومخرجات الصناعات الكبرى موجود.يبقى الدور على القرار السياسي او السيادي.

أمن واستقرار وإقتصاد وابتعاث للجامعات العالمية منذ سنوات.

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