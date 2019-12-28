  • السبت 28

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. السودان يعلن رفع الدعم عن الوقود تدريجيا في 2020

السودان يعلن رفع الدعم عن الوقود تدريجيا في 2020

السودان يعلن رفع الدعم عن الوقود تدريجيا في 2020
الخرطوم(صدى):

أعلنت الحكومة السودانية عن اعتزامها إلغاء دعم الوقود تدريجياً في عام 2020 ، واتخاذ عدة قرارات إقتصادية بهدف الإصلاح الإقتصادي ومواجهة التضخم .

وأكد وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي أمس الجمعة خلال الإعلان عن ميزانية 2020 ، أن الخطة ستشمل مضاعفة بند المرتبات بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها سودانيا (أقل من 10 دولارات) إلى ألف جنيه (22 دولارا) مع خلق ربع مليون وظيفة لفئة الشباب .

وستبقي الحكومة السودانية على دعم القمح وغاز الطبخ ، مع إطلاق برنامج للحماية الإجتماعية يشمل في بدايته 9 آلاف أسرة فقيرة في محاولة لعلاج الآثار الجانبية للإصلاح الإقتصادي مع ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الوقود .

ويشهد السودان ارتفاع في الأسعار إذ زاد معدل التضخم بنسبة 58 % ، مع عدم استقرار سعر الصرف ، وتحاول الحكومة الإنتقالية برئاسة عبد الله حمدوك الإصلاحح الإقتصادي .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *