السودان يعلن رفع الدعم عن الوقود تدريجيا في 2020

الخرطوم(صدى):

أعلنت الحكومة السودانية عن اعتزامها إلغاء دعم الوقود تدريجياً في عام 2020 ، واتخاذ عدة قرارات إقتصادية بهدف الإصلاح الإقتصادي ومواجهة التضخم .

وأكد وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي أمس الجمعة خلال الإعلان عن ميزانية 2020 ، أن الخطة ستشمل مضاعفة بند المرتبات بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها سودانيا (أقل من 10 دولارات) إلى ألف جنيه (22 دولارا) مع خلق ربع مليون وظيفة لفئة الشباب .

وستبقي الحكومة السودانية على دعم القمح وغاز الطبخ ، مع إطلاق برنامج للحماية الإجتماعية يشمل في بدايته 9 آلاف أسرة فقيرة في محاولة لعلاج الآثار الجانبية للإصلاح الإقتصادي مع ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الوقود .

ويشهد السودان ارتفاع في الأسعار إذ زاد معدل التضخم بنسبة 58 % ، مع عدم استقرار سعر الصرف ، وتحاول الحكومة الإنتقالية برئاسة عبد الله حمدوك الإصلاحح الإقتصادي .