حقيقة زواج هيفاء وهبي من محمد وزيري

بيروت(صدى):

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء حول زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من المنتج المصري محمد وزيري مدير أعمالها السابق.

ونفى “وزيري” أنباء زواجه من هيفاء وهبي، ولم تكن هذه الشائعة الأولى حول زواجهما، إذ طالهم الأمر عندما كان يعمل كمديرًا لأعمالها.

ورد على استفسار أحد المتابعين عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، إذ قال له ” ياخي ليه ما تعلنو انه انت وهيفاء متزوجين والله رح ننبسط”، ليقول له وزيري “عشان مش حقيقي”.

ونفت هيفاء وهبي في وقت سابق، أنباء زواجها من وزيري، مؤكدة أنها ان تخفي هذا الخبر في حال حدوثه.