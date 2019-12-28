حقيقة الفيديو المفزع لخلع عين طفل رضيع

متابعة- أميرة خالد(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم لطفل حديث الولادة يقوم أحد الأطباء بالكشف عليه ، ثم يدور بإصبعه حول عينه ويقوم بخلعها في لحظات ، ما أثار الفزع بين المشاهدين .

وبالبحث تبين أن الفيديو ما هو إلا خدعة عن طريق تطبيق “تيك توك ” المتخصص في الفيديوهات الخصيرة والقائمة على الخداع البصري .

وتبين أن الطفل ما ه إلا دمية صغيرة تشبه الرضع في تفاصيل الوجه مما يوحي للجميع بأنه حقيقي .

الجدير بالذكر أن الفيديو حقق أكثر من 16 مليون مشاهدة ، وأكثر من 16 ألف تعليق ، ومليون إعجاب مما سبب ضجة كبيرة حول الفيديو .