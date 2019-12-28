المسند: استقرار جوي عام خلال الأيام المقبلة

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، على استمرار الاستقرار الجوي العام في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح «المسند» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن درجات الحرارة مستقرة ولا يلوح في الأفق أي موجة برد قارسة.

وقال «استقرار جوي عام، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة القادمة، درجات الحرارة مستقرة، ولا يلوح في الأفق أي موجة باردة قارسة، أو دافئة خلال الأيام الخمسة القادمة».