فيديو نادر لـ«القذافي» يحذر من عودة الغزو التركي لليبيا ويؤكد: باعو أرضنا لإيطاليا مقابل جزيرة

وكالات(صدى):

أعاد التدخل التركي المريب في تركيا أذهان المواطنين الليبييين إلى تحذير سابق للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من محاولة الإحتلال العثماني التركي لليبيا .

و تداول نشطاء فيديو نادر لـ “القذافي ” يحذرهم من عودة الغزو التركي ، تحدث فيه عن واقعة شهيرة لخيانة الأتراك ، حين باعوا ليبيا لإيطاليا مقابل جزيرة في بحر ايجة ، محذراً من تكرار المشهد .

وصعدت تركيا من تدخلاتها مؤخراً ، معلنة بشكل رسمي إرسال قوات عسكرية لحكومة الوفاق الليبية من أجل إشتعال الحرب مع الجيش الوطني الليبي بقيادة “حفتر ” الذي يسعى للقضاء على الميلشيات الإرهابية المسلحة ، كما تسعى لإبرام اتفاقيات مع حكومة فايز السراج كان آخرها اتفاق يسمح لها بإرسال قوات للبحر المتوسط بهدف السيطرة على الغاز تحت مزاعم أمنية .

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