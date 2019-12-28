أبرزهم حرق الدهون.. تعرف على فوائد تناول «الزبادي»
تُعتبر ” الزبادي ” أحد أبرز الأطعمة التي تحتوي على فوائد عديدة للجسم؛ لذا سنستعرض أبرز هذه الفوائد بهذا التقرير.
– تناول بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ.
– تناول الزبادي على حرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات.
– غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون؛ لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي.
– يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم.
– مقاوم للالتهابات الطفيلية.
– توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم.
– يعد من الأطعمة سهلة الهضم
– خط دفاعي قوي يوقف ترسب.
الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.
– مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات.
لللل[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 29 دقيقة
باختصار
كذب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89965 ] نشر منذ 16 دقيقة
معلومات طيبه ..