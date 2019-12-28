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أبرزهم حرق الدهون.. تعرف على فوائد تناول «الزبادي»

أبرزهم حرق الدهون.. تعرف على فوائد تناول «الزبادي»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر ” الزبادي ” أحد أبرز الأطعمة التي تحتوي على فوائد عديدة للجسم؛ لذا سنستعرض أبرز هذه الفوائد بهذا التقرير.

– تناول بكتيريا نافعة تساعد في الهضم والتخلص من الانتفاخ.

– تناول الزبادي على حرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات.

– غذاء علاجي يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون؛ لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي.

– يعمل على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

– مقاوم للالتهابات الطفيلية.

– توجد به بروتينات تساعد على خفض ضغط الدم.

– يعد من الأطعمة سهلة الهضم

– خط دفاعي قوي يوقف ترسب.

الكولسترول على جدران الشرايين وخاصة التي تغذي القلب والمخ.

– مفيد في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة حيث أنه طارد للغازات.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 29 دقيقة

باختصار
كذب

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