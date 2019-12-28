بالصورة.. «الحسين» ينعي أحد منسوبي التجارة بكلمات مؤثرة

حمود العنزي(صدى):

نعى عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، فهد آل مطير أحد منسوبي الوزارة، والذى توفى جراء أزمة قلبية مفاجئة.

ونشر “الحسين” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لفهد وهو يقوم بعمله في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مشيدًا بتفانيه في العمل.

وعلق على الصورة “‏في هذه الصورة كانت الساعة 1 بعد منتصف الليل ، وفهد ال مطير في مداهمة لمستودع فيه سلع مخالفة ، دوماً كان في الموعد لضبط المخالفات وحماية المستهلك .. اليوم أبلغوني الزملاء بوفاته جراء أزمة قلبية .. رحمك الله يافهد وأسكنك فسيح جناته ، وألهم أسرتك الصبر والسلوان”.