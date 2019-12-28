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بالفيديو..لحظة إطلاق نار في مركز تجاري بكولورادو الأمريكية ومقتل شخص على الأقل

بالفيديو..لحظة إطلاق نار في مركز تجاري بكولورادو الأمريكية ومقتل شخص على الأقل
واشنطن(صدى):

شهدت إحدى المراكز التجارية بولاية كولورادو الأمريكية اليوم السبت ، عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل شخص على الأقل .

ووثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لرواد المركز أثناء فرارهم فور سماع إطلاق النار ،دون فهم ما يحدث إن كان عملية سطو أو قتل أو غير ذلك .

من جانبها ، حذرت الشرطة الأمريكية من التجول بالمنطقة وأكدت على تواجدها المكثف والتحقيق في الحادث .

وأفادت لاحقاً : يجري الآن التحقيق في إطلاق على أنه عملية انتحار ، فيما أكدت أنه لا يوجد تهديد لعامة الناس .

الجدير بالذكر أن المركز التجاري يقع في نفس المدينة التي شهدت إطلاق نار عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات .


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