تحذير.. المعلومات الإلكترونية في خطر خلال 2020

وكالات(صدى):

حذر خبراء في أمن المعلومات الإلكتروني، من عدم أمان المعطيات الإلكترونية في عام 2020؛ نظرًا لتزايد اعتماد المؤسسات في مختلف القطاعات على برمجيات الموردين والأطراف الخارجية.

وكشف خبراء في شركة “تريند مايكرو” إحدى الشركات البارزة في مجال حلول الأمن الإلكتروني، توقعاتهم بأن المعطيات الإلكترونية في 2020 سيكون في خطر، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها المصادر المفتوحة وممارسات العمل الحديثة.

وأكد الخبراء أن النمو والتغير المتسارعين في المعلومات والمعطيات الإلكترونية سيؤدي إلى نشوء مخاطر جديدة على سلاسل التوريد لدى الشركات، وسط مطالبات بإعادة تقييم مشهد التهديدات والمخاطر الإلكترونية ووضع أفضل الاستراتيجيات لتعزيز الوسائل الدفاعية عبر جميع الأصعدة.