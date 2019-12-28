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بديلا للبوتكس.. طرق تساعدك على علاج «التجاعيد»

بديلا للبوتكس.. طرق تساعدك على علاج «التجاعيد»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعاني النساء مع تقدم السن من ظهور التجاعيد لذا تلجأ السيدات لـ ” حقن البوتكس ” للتخلص منها، إلا أن الخبراء أوضحوا أن هناك طرق أخرى تساعد على التخلص من التجاعيد دون حقن البوتكس؛ وسنستعرض أبرزها بهذا التقرير.

– استخدام تركيبة تشتمل على مكوّنات مثل ” مضادات الأكسدة والسيراميد وأحماض أوميجا الدهنية ونياكيناميد ” ، هذه المكونات “مقاتلة” رائعة للتجاعيد.

– استخدام كريم ” الريتينول ” أو كما يُعرف بـ ” Vitamin A ” لقدرته على تقوية البشرة وتنعيم التجاعيد.

– أكد الخبراء على أن الحماية من أشعة الشمس أمر بالغ الأهمية لمكافحة التجاعيد والشيخوخة، فـ ” واقي الشمس ” هو ملك عندما يتعلّق الأمر بمنع التجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة مثل البقع الداكنة.

– بقاء البشرة رطبة ومحاولة الحدّ من التوتر، والنوم الكافي، والإقلاع عن التدخين للمساعدة في مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة في المراحل المبكّرة.


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