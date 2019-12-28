الكشف عن نسبة المواطنات الراضيات عن أعمالهن
كشف تقرير نتائج مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن 23.54 %، من المواطنين والمواطنات راضين بشكل تام عن عملهم.
وتبين أن نحو 67.35 % من الإناث راضيات إلى حد ما عن الأعمال التي يقمن بها.
وبلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل، نسبة الذكور منهم 45,33 %، بينما الإناث 48,53 %.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31839 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا مصدقين….. ما يحتاج…. دراسه وتقصى