ابتعاث معيد بجامعة جازان رغم فصله من لجنة تأديبية

تركي السالم(صدى):

ابتعثت جامعة جازان معيدًا في إحدى كلياتها، وذلك بعد أيام من قرار فصله بسبب مخالفاته الأكاديمية والإدارية.

وأصدر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي قرارا بابتعاث المعيد، رغم رفض القسم العلمي ومجلس كلية المعيد طلب ابتعاثه لما أثبتت عليه من مخالفات مدان فيها وصدر بحقه الفصل.

وبررت الجامعة ما حدث، بأن قرار ابتعاث المعيد سبق القرار النهائي للتأديب، كما أن القرار النهائي للجنة التأديب، والمعتمد من مجلس الجامعة هو تأخير الترقية، وليس الفصل.