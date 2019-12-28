نشر : منذ 1 ساعة 2٬293 4 الاخبار المحلية مواطن يعثر على طفل في حاوية قمامة حمود العنزي(صدى): في مشهد مروع، عثر مواطن على طفل رضيع ملقى بحاوية قمامة في إحدى مدن المملكة. وتواجد الطفل داخل كيس أسود، وسمع المواطن أنينه وأخرجه من الكيس، وتمت الاستعانة بالمسعفين.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهو دور الحكومة الذي لا يعلم عنه الكثير في مثل هذه الحالات.
رعاية اللقطاء رعاية كاملة وتسليمهم لاسر لتبنيهم.
أحد قريباتي تبنت أحدهم وأرضعته من نساء اخوانها حتى يكون ضمن العائلة اخو لهم بالرضاعة..والحكومة تدفع معونة شهرية لمن يتبنى.وهي ميسورة الحال جمعت المعونة الحكومية وارسلته الى أمريكا للدراسة بفلوس المعونة قبل شهرين ومعه ابوه بالتبني.
و تحت رعاية أحد افراد الأسرة المقيمين في أمريكا.للاعمال التجارية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31829 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 38 دقيقة
نسأل الله العفو والعافية .
لكل شي سبب والخطأ وارد واللوم ما ينفع وحل المشكله اهم نقطه يجب التركيز عليها ..
للاسف ندور حول المشكله والحل قريب بس كل واحد فينا ينتظر الحل من غيره