مواطن يعثر على طفل في حاوية قمامة

حمود العنزي(صدى):

في مشهد مروع، عثر مواطن على طفل رضيع ملقى بحاوية قمامة في إحدى مدن المملكة.

وتواجد الطفل داخل كيس أسود، وسمع المواطن أنينه وأخرجه من الكيس، وتمت الاستعانة بالمسعفين.