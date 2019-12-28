المحكمة تحدد مصير شاب خدع امرأة بغرض الزواج

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة الجنايات في الفجيرة تغريم شاب بـ 5000 درهم، لاتهامه بالاستيلاء على 150 ألف درهم من امرأة خليجية، بعد أن وعدها بالزواج ثم اختفى فجأة.

وأكدت المدعية أنها سلمت المتهم 150 ألف درهم، بغرض تجهيز منزل الزوجية ولا تعرف غير ذلك، كما لم تلتق أو تعرف مندوب الشركة الذي ادعى المتهم أنه دفع له النقود.

واعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، وقرر أنه استلم من الشاكية مبلغ 150 ألف درهم، ولكون الاعتراف سيد الأدلة في ظل صدوره دون ضغط أو إكراه، فإن المحكمة رأت إدانته لاطمئنانها إلى صحة أقواله.