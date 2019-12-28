تفاصيل التحقيق مع دنيا بطمة ومنعها من السفر

مليكة فؤاد(صدى):

فتحت الشرطة المغربية تحقيقا مع الفنانة دنيا بطمة، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير.

وتم الاستماع إلى المغنية المثيرة للجدل أول مرة بعد وصولها، الخميس، للمغرب قادمة من البحرين رفقة زوجها، وذلك بعد أن وجهت السلطات المغربية استدعاءً للفنانة بطمة قبل حوالي أسبوعين.

وتم منع دنيا بطمة من مغادرة السفر خارج المغرب إلى حين استكمال التحقيق.

وجاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب «حمزة مون بيبي»، حيث طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

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