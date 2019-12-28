مصباح الانفصال..اختراع لتحسين حالة العازبين المزاجية

طوكيو(صدى):

اخترعت فتاة يابانية، مصباحا لرسم الابتسامة على وجوده الملايين من المنفصلين أو العازبين.

وابتكرت مارينا فوجيوارا مصباحا يضيء في كل مرة تسجل فيها حالة انفصال بين زوجين أو عشيقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر.

ومصباح الانفصال الخاص متصل بالإنترنت، ويعمل عندما يتم نشر أي تغريدة تتعلق بحالة فك ارتباط بين اثنين على تويتر.

وتسمح الدائرة الكهربائية لمصباح الانفصال الذكي، بأن يتحكم المستخدم في مدى سطوع ولون هذه الإضاءة، كما أنه يمكن الاستغناء عن الإضاءة بالموسيقى.

وتقول فوجيوارا إن الهدف من وراء اختراعها، هو بث الراحة في نفوس الأشخاص غير المتزوجين أو غير المرتبطين عندما يعرفون أن شخصين قد انفصلا، الأمر الذي يشعرهم بأنه أحسن حالا بالعزوبية.