بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الجمع بين الصلاتين لشدة البرد

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أمس الجمعة، حكم الجمع بين الصلاتين لشدة البرد؛ مؤكدًا أن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال ” الخثلان ” في خطبة الجمعة، أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أشد بردًا من أيامنا الحالية ولم تكن هناك وسائل تدفئة مثل الآن ولكنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ولو لمرة واحدة بسبب البرد؛ مستنكرًا على من يتذرع بالشتاء ليجمع بين الصلاتين أو يؤخر أعماله الدنيوية.