القبض على متهم رئيسي في طعن شاب حتى الموت بحائل

علي العنزي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في حائل، أمس الجمعة، من القبض على متهم رئيسي في طعن شاب عشريني صباح أمس؛ ليتوفى على الفور وذلك خلال مشاجرة جماعية.

ووقعت المشاجرة في ممشى حديقة طريق الملك سلمان في حي الشفاء بحائل، هرب إثرها المتسبب حتى تم القبض عليه بعدما دهمت الجهات الأمنية بعد صلاة العشاء من مساء أمس الجمعة منزل المشتبه به الرئيسي بإحدى المحافظات غرب منطقة حائل.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، كان قد وجّه جميع القطاعات الأمنية ذات العلاقة بالعمل بضبط جميع الأشخاص المتورطين في ذلك بأسرع وقت.