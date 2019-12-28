صحفي أمريكي يفضح العلاقة المشبوهة بين قطر وواشنطن بوست

واشنطن(صدى):

قال الصحفي الأمريكي مايك سيرنوفيتش إن صحيفة واشنطن بوست تنشر دعاية قطرية مشبوهة ومدفوعة الأجر مسبقا لخدمتها ومهاجمة خصومها السياسيين.

وأوضح الصحفي الأمريكي في مقال له عبر حسابه على ” تويتر ” للكاتبة كارين عطية حول قضية جمال خاشقجي، وعلق عليه قائلا: ” أنا لا أتهم الصحيفة الشهيرة بالفساد فقط، أنا أتحداهم لو استطاعوا مقاضاتي أمام القضاء الأمريكي، إن ما يكتبونه لا يخرج عن كونه صفقة قطرية مشبوهة في علمية شراء للأعمدة الصحفية “.

وردت الكاتبة ردًا أثار المزيد من الشك حول علاقة الصحيفة المشبوهة بقطر؛ فقالت: أنت حقا لا تريد هذا الدخان أن ينتشر، في محاولة إلى إسكات الصحفي الأمريكي .

ورد الصحفي عليها: أنا جاهز إليكم لن تستطيعوا رفع القضية، تعرفين لماذا لأن الأمر حقيقي، أنتم تخدمون سياسة قطر عن طريق دفع الأموال.

وكان المركز الأمريكي للأبحاث والدراسات الأمنية “ SSG ” ، كشف أن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية وقعت في أكبر فضيحة لها منذ تأسيسها؛ إذ قامت الصحيفة بنشر حملات دعائية معادية لصالح قطر.