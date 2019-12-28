إطلاق حملة لدعم مبادرة «جود الإسكان» لخدمة الأسر الأشد حاجة

الرياض(صدى):

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الجمعة، عن إطلاق حملة لدعم مبادرة ” جود الإسكان ” تحت شعار ” يلا ندعم جود “، لدعم الاسر الأشد حاجة.

وأوضح ” الحقيل ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏لاستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة، أطلقت مبادرة ‎جود الإسكان، وتحتاج هذه المبادرة استمرار دعم القطاع الخاص والأفراد لها لتواصل نتائجها الإيجابية “.

وأضاف ماجد الحقيل، في تصريحه: ” وهو ما نأمله مع إطلاقنا لحملة ” ‎يلا ندعم جود ” في ظل ما يتمتع به شعبنا النبيل من كرم وجود “؛ فيما كانت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية قد أطلقت منصة ” جود الإسكان ” في منتصف رمضان الماضي.