الزكاة : تُعفى خدمات العملاء المقيمين المالية من القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، على استفسار أحد المستفيدين عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر ، أن توريد الخدمات المالية إلى عميل مقيم في المملكة، معفى من ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الزكاة والدخل ، أن الإعفاء يتضمن الأنشطة المتعلقة بهامش الربح الضمني من الضريبة، وفقًا لمواد نظام ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب موقع الزكاة والدخل يطبق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة فقط، إذا كان مورد الخدمات المالية القائم بتقديمها هو المورد الرئيسي للخدمة، الذي يفرض هامش الربح الضمني أو الذي يتحمل المخاطر الفعلية نظير تقديم الخدمة.