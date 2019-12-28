وظيفة شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.
وجاءت تفاصيل الوظيفة كما هو موضح أدناه:
المسمى الوظيفي:
– مُنسق أبحاث سريرية (Clinical Research Coordinator).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء الدقيقة، الأحياء، البصريات، التمريض، الصحة العامة) من جامعة مُعتمدة.
2- خبر لا تقل عن سنة في مجال البحوث السريرية.
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنا .
ويفضل استخدام متصفح Firefox من خلال الحاسب الآلي.
اترك تعليقاً