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وظيفة شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظيفة شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

وجاءت تفاصيل الوظيفة كما هو موضح أدناه:

المسمى الوظيفي:
– مُنسق أبحاث سريرية (Clinical Research Coordinator).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الأحياء الدقيقة، الأحياء، البصريات، التمريض، الصحة العامة) من جامعة مُعتمدة.
2- خبر لا تقل عن سنة في مجال البحوث السريرية.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي من هنا .

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