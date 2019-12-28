وظائف فنية شاغرة لدى شركة مازولا

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مازولا- المتخصصة بمجال إنتاج‏ وصناعة المواد الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “ فني مختبر الجودة ”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

وقالت الشركة ، إن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (تكنولوجيا الغذاء، الكيمياء، علم الأحياء الدقيقة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2020م.

وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) .