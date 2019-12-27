محمد السعران(صدى):

مع التطور التقني الحديث بقنوات التواصل الإجتماعي أصبح النشر وسرعة الوصول إلى المتلقي أمرا في غاية السهولة.

قديما كنا نحجز مبكرا الصحيفة الورقية لنطلع مثلا على خبر معين مثل أسماء الناجحين أو أي حدث إجتماعي .

بينما الآن أصبح مع ظهور الجوال بمقدور أي شخص أن يعمل مصورا ومحررا وناشرا للخبر وعبر قنوات التواصل في ثواني معدودة ينتشر الخبر في الآفاق على المستوى العالمي ولا يقتصر على المحيطين بالحدث.

نعم إنها نقلة نوعية سريعة في صناعة الإعلام ولكن مع الكثافة في الأخبار والوفرة في الأقلام والأسماء أصبح الواقع على الصعيد الإعلامي يعج بالغث والسمين بمختلف الأنواع كماً ونوعا.

إلا أنه مع هذا التطور والتقدم والذي يفترض انه يخدم الاعلام وصناعته يظهر لنا في لحظة مفاجئة شاعر وإعلامي وكاتب وغيره من محبي الالقاب ليصبح الإعلام مهنة من لا مهنة له حتى اصبح الإعلام المشاهد بالفيديو عبر السناب شات وغيره يسمى رسالة إعلامية وهو في حقيقة الامر والواقع تكسب تجاري هدفه الربح بعيدا عن رسالة الإعلام السامية.

إن الإعلام رسالة قبل كل شيء ومجتمع يخلو من الإعلام الهادف يصبح هشاً ضعيف المردود في فكره وتوجهه.

علينا أن ننشر رسالة الإعلام المجيدة بالمجتمع وأن نعمل على تدريب المبدعين والمتميزين بشرط أن يكونوا أوفياء لمنهل الإعلام العذب فكما نعلم أن الإعلامي المبدع بدون إخلاص ومثابرة وجهد لن يفيد نفسه ولا مجتمعه.

إن الإعلام رسالة وصناعة وحضارة ويجب أن نعمل بهذا الفكر بكل جد وإخلاص.

دمتم بود،

بقلم الأستاذة/ شمايل المطيري