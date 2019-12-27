بالفيديو.. «الحصيني» يحذر الشباب من التساهل في ملابس الشتاء

عادل الحربي(صدى):

شدد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة ” تسميات ” عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم التساهل بالأجواء الباردة، والخروج دون ارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

وأوضح ” الحصيني ” في برنامج mbc في أسبوع، تجدُّد البرد بدءًا من يوم غد السبت بدخول موجة باردة قطبية، وذلك بعد الدفء النسبي؛ إذ تشهد الأجواء انخفاضًا في درجات الحرارة عما سُجل اليوم الجمعة ما بين 3-5 درجات.

وأشار إلى أن ذلك مع نسبة توقعات 15-20 ٪ لسقوط أمطار ثلجية على مرتفعات تبوك وأقصى الأطراف الشمالية للمملكة، منبهًا الشباب والشابات الذين يخرجون للنزهة والاستراحات دون الاعتناء بارتداء اللبس الشتوي.

وقال عبدالعزيز الحصيني: ” البرد متى ما دخل في الإنسان يؤذيه، وقد يكون لا يشعر به الشاب الآن، لكن قد تظهر آثاره بعد سن الخمسين، وهذا مجرَّب وواضح عند الكثير، وربما لو تسأل كبار السن يفيدونك بهذا الشيء “.