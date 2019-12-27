مجموعة أبو نيان القابضة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة أبو نيان القابضة، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والخدمات والاستثمار والمياه والنفط والغاز والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت المجموعة، أن ذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، والخبر؛ لافتة إلى أن الوظائف المتاحة هي: مهندس نظم المعلومات الجغرافية (المدينة المنورة): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الجيوماتكس.

وأضافت، مهندس أجهزة (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة، ورئيس التدقيق الداخلي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ومسؤول الخدمات اللوجستية والتوزيع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الإدارة اللوجستية).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنــــا.