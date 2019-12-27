بالصور.. حصيلة مباريات اليوم من دوري الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

شهد اليوم الجمعة، إقامة عدة مباريات ضمن الجولة الثالثة من دوري الصالات السعودي؛ حيث يشهد هذا الموسم مشاركة لاعبين اثنين محترفين لكل نادي في خطوة قد تزيد أعباء الأندية المالية.

ونتيجة تلك الخطوة، سيكون حسم الدوري مبكرًا لمن يملك المال فقط؛ فيما من الأفضل الجلوس مع ممثلي الأندية وطرح موضوع زيادة عدد المحترفين إلى ٢ على طاولة الحوار والنقاش وأخذ موافقة الأندية.

وتعد هذه هي البداية وهي النهاية، الأندية تتخذ قرار شطب اللعبة بعد أن بذلت كل ما لديها من مال وجهد وتضحيات وهذا هو حال الأندية الأخرى في قادم الأيام؛ فيما تعاني كرة قدم الصالات السعودية من عدم التخطيط.

وفي السياق نفسه، جاءت نتائج الجولة الثالثة :- فوز القادسية على العلمين بعشرة أهداف نظيفة؛ فوز مصدة على الريان ٨ مقابل ٦؛ وفوز العلا على رضوى 11/10 ؛ فضلًا عن فوز الثقبة على حراء بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي مباراة مصدة والعلمين، شوط أول تقدم فيه مصدة بأربعة أهدف مقابل اثنين بدون مدرب و٨ لاعببن، وتقدم مصدة بهدفين، وعاد الريان بعد نزول اللاعب رقم ٢١ الذي أعاد توازن الفريق؛ بينما لم يقدم الفريق الكثير خلال الشوط الأول، و‏مصدة غير جاهز بدنيا.

وفي ال‏شوط تألق وهيب ويحيى من مصدة؛ بينما لدى الريان حارس رائع؛ بينما الشوط الثاني مصدة تمركز جيد وهدوء، الريان عدم ثبات على قائمة، يحي وعبدية ووهيب يديرون المباراة بخبرتهم؛ ليزيد مصدة الفارق حتى وصل الى ٨/٦؛بينما الريان يفتقد الى محترفهم محمد مختار.

وشارك حارس الريان محمد العقلا، وهو حارس ممتاز؛ بينما المباراة الثانية رضوى أمام العلا؛ شهدت فوز العلا ١١ مقابل ١٠ لرضوى؛ فيما حضر في المباراة روح وحماس، وأهداف سجل فيها ٢١ هدفًا، وحضور جماهيري جيد؛ بينما القادسية أمام العلمين، كان بها فوارق فنية وامكانيات لاعبين للقادسية، أما الثقبة حراء، كل الفريقين ضيوف جدد على دوري الصالات.

وكان هدف العلا في رضوى، هو لقطة الأسبوع؛ حيث سجل في آخر ٧ ثواني من المباراة، وكان تأخر مباراة مصدة مع الريان بسبب عدم وجود بطاقات اللاعبين هو الحدث؛ مما اضطر حكم المباراة للعب المباراة حتى الدقيقة ١١ بدون تواجد بطاقات لاعبي مصدة.