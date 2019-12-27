شاهد.. عايض يوسف يُشعل ليلة ياسر بوعلي بالرياض

أميرة خالد(صدى):

افتتح الفنان عايض يوسف منذ قليل ليلة ياسر بو علي المقامة على مسرح محمد عبده في الرياض.

وأشعل الفنان الشاب حماس الجمهور بعدد من أغانيه من ألحان ياسر بو علي، حيث بدأ حفله بأغنية استراحة محارب من ألبوم بالموت جا.

ويشارك في الحفل عدد من النجوم الكبار في العالم العربي على رأسهم أنغام ونوال الكويتية.