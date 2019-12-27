شاهد.. عايض يوسف يُشعل ليلة ياسر بوعلي بالرياض
افتتح الفنان عايض يوسف منذ قليل ليلة ياسر بو علي المقامة على مسرح محمد عبده في الرياض.
وأشعل الفنان الشاب حماس الجمهور بعدد من أغانيه من ألحان ياسر بو علي، حيث بدأ حفله بأغنية استراحة محارب من ألبوم بالموت جا.
ويشارك في الحفل عدد من النجوم الكبار في العالم العربي على رأسهم أنغام ونوال الكويتية.
لا تختبر صبري بكِثر المشاريه
جيتك عشان أرتاح❤ ، ماجيت أحارب 🎶 أغنية #استراحة_محارب التي تغنى بها الفنان عايض بصوته ولحَّنها
المبدع #ياسر_بوعلي من ألبوم #بالموت_جا#ليلة_ياسر_بوعلي@YasserBuali @ay12dy @RiyadhSeason pic.twitter.com/lKNodXxyo2
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 27, 2019
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