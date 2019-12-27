محمد بن راشد : أحلام الشباب تتعثر بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه

أبو ظبي(صدى):

أكد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحاكم الذي يخشى شعبه ، لا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده .

واستشهد بن راشد في تغريده نشرها عبر تويتر بعنوان ” علمتني الحياة ” ، بقصة خليفة المسلمين، عمر بن الخطاب، حيث قال إنه كان يخاف ويخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.

وأضاف: “ نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر وآمالهم تتبخر، بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه ”، مشيرا إلى أن الحياة علمته أنه “ إذا خاف حاكم من شعبه، فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده ”.