محمد بن راشد : أحلام الشباب تتعثر بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه
أكد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحاكم الذي يخشى شعبه ، لا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده .
واستشهد بن راشد في تغريده نشرها عبر تويتر بعنوان ” علمتني الحياة ” ، بقصة خليفة المسلمين، عمر بن الخطاب، حيث قال إنه كان يخاف ويخشى أن تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها.
وأضاف: “ نرى اليوم حياة الملايين من الشباب العربي تتعثر وآمالهم تتبخر، بسبب حاكم يخشى النوم بين شعبه ”، مشيرا إلى أن الحياة علمته أنه “ إذا خاف حاكم من شعبه، فلا بد أن يخاف الشعب على مستقبل بلاده ”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89945 ] نشر منذ 13 دقيقة
في المثل قالوا // اللسان هبره والكلام بلاش ..
.. هو صحيح الحاكم العادل لا يخشى شعبه ، ولا يخشى الشعب على مستقبل البلاد ،،،
.. لكن وين الحاكم الذي مثل عمر ، رضي الله عنه وارضاه …؟