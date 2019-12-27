بالفيديو.. أصالة ترد على حقيقة خلافاتها مع الفنانين

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة السورية أصالة عن موقفها من الخلافات التي تنشأ بينها وبين بعض الفنانين خلال لقاء أجري معها على هامش مشاركتها في حفل تكريم الشاعر تركي الذي أقيم في السعودية.

وقالت خلال اللقاء ، ” الدنيا ماشية والناس الكويسين مليانين. كلو تمام. أكيد في ناس منختلف معن وناس منختلف عنهم. فالاختلاف وارد والخلاف وارد “.

وأثار هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين ، وفوجئ بعض هؤلاء بهدوئها ورأوا أنه دليل على قوتها فيما اعتبر آخرون أن هذا يكشف شعورها بالحزن.