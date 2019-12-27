بالفيديو.. عمر خيرت: الجمهور السعودي ذواق

الرياض(صدى):

أكد ‏الموسيقار المصري، عمر خيرت، اليوم الجمعة، أن الجمهور السعودي جمهور ذواق وظهر ذلك حتى حينما يأتون لسماع موسيقاه في دار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وأوضح عمر خيرت في حوار خاص له على قناة ” mbc ” ، أنه اختار موسيقاه المقدمة في حفله بشتاء طنطورة بمدينة العلا هذا العام؛ لتكون مختلفة عن الذي قدمها في الحفل الماضي، ولكن هناك مؤلفات يحب الجمهور سماعها كل حفل لذلك يقدمها أيضًا.

وأوضح الموسيقار الشهير، أن مقطوعة ” العلا” إهداء منه إلى الهيئة الملكية ولمحافظة العلا، لاستضافتها له مرجعًا الفضل لسمو الأمير بدر بن فرحان لإنه لفت نظره إلى معالم العلا الجميلة التي تأثر القلوب.