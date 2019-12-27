رسميًا.. إبراهيموفتيش يعود إلى ميلان

طلال الغامدي(صدى):

كشف نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن ضم السويدي زالاتان إبراهيموفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ حيث سيلعب مع الفريق لمدة ستة أشهر، مع إمكانية التمديد لموسم أخر.

وتكتم النادي على قيمة الصفقة؛ بينما ذكرت تقارير صحافية أن اللاعب وقع على عقده مع النادي، مقابل ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو؛ فيما كان اللاعب السويدي قد أعلن مغادرته ناديه السابق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في نوفمبر الماضي.

وتأتي عودة إبراهيموفيتش مرة أخرى إلى ميلان، بعد سبع سنوات من رحيله عن الفريق في عام 2012، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.