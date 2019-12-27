الوحدة يحقق فوزًا صعبًا على الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الوحدة، اليوم الجمعة، فوزًا صعبًا على ضيفه الفيصلي بهدف نظيف؛ في لقائهما على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في الجولة الـ 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الشوط الأول، اعتمد الفريقان على التسديد من خارج منطقة الجزاء؛ حيث كاد لاعب الوحدة حسين القحطاني أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجوار القائم؛ بينما تحسن أداء الوحدة في الشوط الثاني.

ونجح لاعب الوحدة راكان الشملان من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله الأسترالي غودوين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة التي استقرت في شباك الفيصلي، في الدقيقة ٧٦ من عمر المباراة.