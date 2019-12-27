اجتماع الجمعية العمومية للجمعية السعودية للصيدلة الاكلينيكية

سعيد العجل(صدى):

يعقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للصيدلة الاكلينيكية اجتماع الجمعية الاول الاثنين القادم وقد وجهت الجمعية الدعوة لأعضائها لحضور هذا الاجتماع.

والمقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض

وسوف يتناول عدة محاور منها : استعراض خطة الجمعية الاستراتجية وانجازاتها خلال العام المنصرم, تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة و مشاريع الجمعية. كما سيتظمن الاجتماع تكريم مؤسسي الجمعية و جميع الأعضاء و المتطوعين الذين شاركو في فعاليات الجمعية. وسوف يتم بدء الانتخابات لفرق التواصل الاكلينيكية المتخصصة وسماع و مناقشة اراء أعضاء الجمعية.

وقد تم تأسيس الجمعية السعودية للصيدلة الاكلينيكية وهي جمعية وليدة بدأت في بداية عام 2019 م على يد نخبة من الصيادلة السعوديين الممارسيين لمهنة الصيدلة الاكلينيكية, الجدير بالذكر أن الجمعية هي الأولى من نوعها عربياً وقد تم انشائها تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومقرها الرياض ومن أهم أهدافها والتي تعمل على تحقيقها هو تعزيز دور الصيدلة الاكلينيكية في المجال الصحي من خلال الدعم العلمي للصيادلة الاكلينيكين أو الممارسيين الصحيين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ببناء و توفير المصادر العلمية المبنية على البراهين لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية والمساهمة في نشر الوعي الدوائي في المجتمع والريادة في مجالات البحث العلمي.