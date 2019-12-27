«الدهاس» يكشف مفاجأة عن قبور «مكة» في «المواقف الذكية»

نايف السالم(صدى):

قال مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز فواز الدهاس، إن القبور التي عثر عليها أثناء حفر مشروع المواقف الذكية بمكة تعود إلى ما قبل الإسلام.

ولفت إلى أن تاريخها يعود إلى ما قبل 800 عام، مؤكداً أنها قد تكون جزءاً من مقبرة المعلاة التي يعود عمرها إلى ما قبل الإسلام.

وتابع: ولعل جزءًا من مقابر المعلاة عندما تم تجديدها في الفترات الماضية سوّيت بالأرض لتكون مدخلًا للمقبرة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد كشفت مساء أمس، عن أنه أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.